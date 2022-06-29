Московская компания намерена оплатить восстановление сада Хаяо Миядзаки

Гендиректор компании является поклонником творчества Хаяо Миядзаки.

Компания "АИР Магистраль" профинансирует переезд и восстановление сада Хаяо Миядзаки. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщил режиссер уличного театра "Небесные бродяги" Илья Лошаков.

Напомним, сад официально закрылся 27 июня. После того, как информация об этом распространилась в СМИ и соцсетях, с Лошаковым связался гендиректор московской компании.

Насколько я понял, Алексей Борисович не был в нашем саду, однако является поклонником творчества Хаяо Миядзаки, поэтому и решил помочь, за что мы, конечно, очень благодарны. Нам было безумно жаль закрывать сад, и мы с радостью восстановим его на новом месте, осталось только определиться с адресом. Илья Лошаков.

В идеале сад должен располагаться рядом с театром, но пока подходящего места не нашли. Помещение театра на Биржевой линии пострадало после пожара, из-за чего потребовался переезд.

Фото: Piter.tv