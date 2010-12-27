Победители конкурса "Окно в Интернет" приедут в Выборг

Они примут участие в XXVI фестивале "Окно в Европу", который состоится в Выборге с 10 по 16 августа 2018 года.

На сайте фестиваля "Окно в Европу" опубликованы фильмы-участники интернет-конкурса короткометражных фильмов "Окно в Интернет". Победители поедут в Выборг на XXVI фестиваль российского кино "Окно в Европу". Об этом сообщает оргкомитет фестиваля.

"Окно в Интернет" – интернет-конкурс короткометражного игрового, документального, анимационного кино и музыкальных клипов. Для участия было подано более 250 заявок, из которых выбрали 231 работу: 126 игровых фильмов, 22 документальных, 30 мультфильмов и 53 клипа. С 2015 года работы стали присылать не только граждане России, но и авторы из стран СНГ, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Голосовать за фильмы могут все пользователи. Но также своего фаворита выберут и члены жюри: кинорежиссер Роман Жигалов, удостоенный приза XXV фестиваля "Окно в Европу" за фильм "Лес"; продюсер экспериментального фильма "Прикосновения ветра", документального музыкального фильма "Хочу служить", музыкальной сказки "Огниво" (в производстве), генеральный директор кинокомпании "Камер-Тон-Фильм-Русь" Анастасия Разлогова и генеральный директор студии "САУНД МФ" Александр Солодовников. Победителей пригласят в Выборг для участия в XXVI фестивале "Окно в Европу", который пройдет 10-16 августа 2018 года.

Самые интересные и неожиданные фильмы конкурса "Окно в Интернет" будут показаны в рамках специальной программы фестиваля "Окно в Европу" в Выборге.

Победителей огласят уже 1 августа, поэтому самое время выбирать лучшие работы.

Вчера мы сообщили о том, что в Выборге издадут иллюстрированный путеводитель.

Фото: Фестиваль российского кино "Окно в Европу"/ ВК