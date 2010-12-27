В Выборге издадут иллюстрированный путеводитель

Он посвящен 725-летию Выборга.

Впервые за многие годы будет издан иллюстрированный путеводитель о Выборге и Выборгском районе. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Красочное издание посвящено 725-летию со дня основания Выборга. Книга выйдет в свет накануне празднования 91-ой годовщины Ленинградской области. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий. В сборе материалов составителям помогали выборгские краеведы, историки и фотографы. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район"

В путеводителе будет рассказано о достопримечательность, архитектурных и ландшафтных особенностях Выборга. Помимо этого,в издании будет подробная информация о поселениях, предприятиях и различных сферах жизни Выборгского района. Путеводитель к изданию готовили полгода и изначально он выйдет небольшим тиражом. Одними из первых экземпляры смогут получить гости праздника, посвященного 91-ой годовщине Ленинградской области (4 августа).

В дальнейшем возможен выпуск дополнительного тиража, который пополнит фонды выборгских библиотек и образовательных учреждений.

Фото: Piter.TV