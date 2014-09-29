Стало известно, кто выступит на концерте в честь Дня Ленобласти

Празднование пройдёт в субботу, 3 августа, в Кудрово.

Администрация Ленинградской области опубликовала список артистов, приглашенных на празднование 97-летия со дня основания региона. Среди выступающих будут Василий Герелло, Татьяна Буланова, Юлианна Караулова и группа Uma2rman.

Празднование пройдёт в субботу, 3 августа, в Кудрово. С 11:00 до 20:00 будет проходить выставка-ярмарка народных промыслов и сельскохозяйственной продукции, а также Гастрономический фестиваль.

В парке "Оккервиль" гостей ждет большая развлекательная программа. С 11:00 до 19:00 будут работать интерактивные площадки. С 12:00 – 13:00 состоятся представления визитных карточек районов Ленинградской области С 14:30 – 16:00 пройдёт онцерт при участии Василия Герелло, Татьяны Булановой и Юлианны Карауловой, а в 19:00 – 20:00 можно будет присоседиться к народному караоке. С 20:00 по 21:45 на сцене будет выступать группа Uma2rman. Завершит торжество фейерверк в 21:45.

Фото: Правительство Ленобласти