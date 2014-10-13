Александр Беглов вручил Ленобласти сертификат на строительство скейт-парка

Сегодня, 5 августа, Ленобласть отмечает 96-летие. Александр Беглов в честь праздника вручил региону сертификат на скейт-парк, рассказали в Смольном.
Вручение подарка прошло на мероприятии, посвященном дню образования Ленобласти. Кроме того, губернатор Петербурга отметил, что регион-сосед – один из локомотивов России.
Я благодарю ленинградцев за нашу дружбу: мы – одна агломерация. Мы не делим жителей, мы вместе – единая семья.
Александр Беглов, губернатор Петербурга
Ранее на Piter.TV: Ленинградская область отмечает 96 лет.
Фото: администрация Ленобласти
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