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Александр Беглов вручил Ленобласти сертификат на строительство скейт-парка
Сегодня, 17:35
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Александр Беглов вручил Ленобласти сертификат на строительство скейт-парка

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Регион отмечает 96 лет со дня основания.

Сегодня, 5 августа, Ленобласть отмечает 96-летие. Александр Беглов в честь праздника вручил региону сертификат на скейт-парк, рассказали в Смольном.

Вручение подарка прошло на мероприятии, посвященном дню образования Ленобласти. Кроме того, губернатор Петербурга отметил, что регион-сосед – один из локомотивов России.

Я благодарю ленинградцев за нашу дружбу: мы – одна агломерация. Мы не делим жителей, мы вместе – единая семья.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: Ленинградская область отмечает 96 лет.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: александр беглов, день ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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