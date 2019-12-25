Потенциально действие препарата рассчитано на один год.

Стала известна продолжительность действия вакцины от COVID-19. Речь идёт о английском препарате от компании AstraZeneca. О нём рассказал директор предприятия Паскаль Сорио.

Он рассказал, что вакцина уже проходит испытания на людях. При хорошем стечении обстоятельств клинические испытания начнутся в сентябре или августе. В таком случае поставки начнутся уже в октябре.

Потенциально действие препарата рассчитано на один год.

Ранее мы рассказывали, что обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса.