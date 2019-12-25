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Стала известна продолжительность действия вакцины от COVID-19
Сегодня, 15:42
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matveyvn

Стала известна продолжительность действия вакцины от COVID-19

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Потенциально действие препарата рассчитано на один год.

Стала известна продолжительность действия вакцины от COVID-19. Речь идёт о английском препарате от компании AstraZeneca. О нём рассказал директор предприятия Паскаль Сорио.

Он рассказал, что вакцина уже проходит испытания на людях. При хорошем стечении обстоятельств клинические испытания начнутся в сентябре или августе. В таком случае поставки начнутся уже в октябре.

Потенциально действие препарата рассчитано на один год.

Ранее мы рассказывали, что обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса.

Теги: вакцина от коронавируса, лекарства, медицина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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