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Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

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В мире инфекцией заразилось более 7,4 миллиона человек.

Американская компания Moderna провела первые тесты вакцины от коронавируса на мышах и выяснили, что одна доза лекарства способно обеспечить защиту COVID-19 и не вызывает риска появления более тяжелой формы заболевание. Именно вероятность усугубить болезнь является главной причиной, по которой тесты пока не проводили на людях.

Научный портал bioRxiv сообщил, что ученые Moderna провели тесты на шестинедельных мышах, которых впоследствии подвергли воздействию вируса. Исследование показало, что вакцина вызывает мощный ответ нейтрализующих антител, достаточного для блокирования вируса и сохранения нормального функционирования клеток. Помимо этого вакцина защищает легкие от заражения коронавирусом без признаков токсического воздействия. Испытания на людях планируют начать в июле. 

Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев назвал сроки появления вакцины от коронавируса в России

Видео: ВК/Всемирная организация здравоохранения

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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