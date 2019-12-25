В Роспатенте прогнозируют срок появления вакцины ближе к середине лета.

Назван срок появления лекарства от коронавируса в России. Об этом журналистам из "Российской газеты" рассказал в интервью глава Роспатента Григорий Ивлиев. Специалист объяснил, что на данный момент в стране подано более 90 заявок от фармацевтических компаний на получение патента. Он предположил, что действенная вакцина против COVID-19 появится в РФ уже в июле.

Судя по валу заявок, лекарство к середине лета точно будет...Вообще весь этот вал идей и предложений настраивает на очень оптимистический лад Григорий Ивлиев, глава Роспатента

Эксперт объяснил, что сейчас Роспатент рассматривает более полусотни изобретений, которые заявлены как терапевтические и профилактические средства от

COVID-19. Для подобных препаратов установлен приоритетный порядок рассмотрения. Патенты заявителям будут выданы в срок до двух месяцев вместо обычных пяти или шести. В Ведомстве также рассматривают заявки, касающиеся средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

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