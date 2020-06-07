Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру

По словам министра, в Китае сейчас одновременно ведется работа над пятью вариантами вакцины.

Власти Китая заявили о готовности сделать вакцину от коронавируса "глобальным общественным благом" по ее готовности. Об этом заявил министр науки и техники КНР Ван Чжиган в ходе пресс-конференции в Пекине, посвященной Белой книги "Борьбе с COVID-19: Китай в действии".

Отметим, книга состоит из четырех глав, в которых изложены усилия республики по профилактике, борьбе и лечению вируса. Кроме того, говорится о сотрудничестве Китая с другими странами мира. Чжиган отметил, что страна готова выполнить обязательства, которые ранее на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения озвучил председатель КНР Си Цзиньпин.

По словам министра, в Китае сейчас одновременно ведется работа над пятью вариантами вакцины. Некоторые компании уже приступили к клиническим испытаниям. Чижаг подчеркнул, что приоритет отдается ее безопасности, эффективности и доступности.



