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Стала известна причина затопления паркинга в ЖК "Малая Охта"
Вчера, 22:07
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mlrnstya Добавить в Яндекс.Новости

Стала известна причина затопления паркинга в ЖК "Малая Охта"

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Виной тому сильный гидроудар.

Сильный гидроудар стал причиной затопления паркинга в жилом комплексе "Малая Охта". Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании "Самолет". 

Выяснилось, что гидроудар сместил две трубы, по которым в дом подается вода. "Силой удара были выбиты шпильки, на которых крепились трубы, сами трубы передвинуты на несколько сантиметров вперед". Впоследствии одна из труб частично вырвалась из фланца, а в помещении набралось около 2 тысяч кубометров воды. 

Паркинг расположен в многоквартирном доме № 42, стр. № 1 по Заневскому проспекту. Во вторник, 14 сентября, в сети появились фотографии автомобилей, колеса которых оказались полностью в воде.

В случае затопления машины при ливне ущерб на себя берет "Водоканал". 

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Петербурга

Теги: жк малая охта, затопление, паркинг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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