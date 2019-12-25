Стала известна причина затопления паркинга в ЖК "Малая Охта"

Виной тому сильный гидроудар.

Сильный гидроудар стал причиной затопления паркинга в жилом комплексе "Малая Охта". Об этом сообщили в пресс-службе управляющей компании "Самолет".

Выяснилось, что гидроудар сместил две трубы, по которым в дом подается вода. "Силой удара были выбиты шпильки, на которых крепились трубы, сами трубы передвинуты на несколько сантиметров вперед". Впоследствии одна из труб частично вырвалась из фланца, а в помещении набралось около 2 тысяч кубометров воды.

Паркинг расположен в многоквартирном доме № 42, стр. № 1 по Заневскому проспекту. Во вторник, 14 сентября, в сети появились фотографии автомобилей, колеса которых оказались полностью в воде.

В случае затопления машины при ливне ущерб на себя берет "Водоканал".

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район Петербурга