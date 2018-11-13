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Стала известна дата выхода полнометражного фильма про Тома и Джерри

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Студия Warner Bros. перенесла выход нового релиза.

Теперь дата выхода – 23 декабря 2020 года, сообщает портал THR. Изначально фильм про борьбу кота и мышонка должен был увидеть свет в 2021 году, однако создателям удалось справиться куда быстрее.

В картине примут участие живые актеры – Хлоя Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг и многие другие. Центром сюжета станет жизнь кота Тома в нью-йоркском отеле, куда переселяется Джерри, чьи проказы ставят под угрозу торжественное событие. 

Ранее мы публиковали трейлер нового фильма для всей семьи – "Кролик Питер 2".

Видео: YouTube /  Oxxxsana Rain"s

Теги: мультфильмы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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