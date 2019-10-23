Стала известна дата выхода кулинарного шоу Селены Гомес

Премьера состоится 13 августа на сервисе HBO Max.

Американская певица Селена Гомес готовит к выпуску свое кулинарное шоу под названием Selena + Chef. Премьера состоится 13 августа на сервисе HBO Max. Об этом пишет SRSLY.

В рамках программы Селена Гомес будет готовить различные блюда вместе с именитыми шеф-поварами. Шоу было создано в режиме самоизоляции, поэтому певица будет общаться с кулинарами дистанционно.

Зрители кулинарного шоу также узнают о благотворительных организациях, которые занимаются программами, связанными с питанием. Для любителей готовки Гомес опубликовала плейлист на платформе Spotify. В подборку вошли песни как самой певицы, так и других исполнителей, в их числе Тейлор Свифт, The Weeknd и др.

Ранее мы писали, что Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея.

Фото: Instagram / selenagomez