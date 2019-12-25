Netflix отменил съемки сериала в Турции из-за персонажа-гея

Власти страны отказали компании в выдаче лицензии на съемку.

Компания Netflix отменила производство турецкого сериала "Если бы только" ("If only"). Власти Турции отказали в выдаче лицензии на съемку после того, как узнали, что в картине будет персонаж-гей. Об этом сообщает Deadline.

О работе над проектом объявили еще в марте. Ожидалось, что созданием займется ведущая турецкая компания по производству драматических сериалов. Главную роль хотели отдать актрисе Озге Озпиринджи.

Однако позже шоураннеры поменяли планы. Правительство Турции потребовало от Netflix убрать из сценария персонажа нетрадиционной сексуальной ориентации. В компании отказались вносит правки и отменили производство сериала.

Ранее Netflix опубликовал рейтинг самых популярных оригинальных сериалов.

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