Следующая церемония "Оскар" состоится в начале февраля 2020 года

Она состоится в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Американская академия киноискусства озвучила дату 92-ой церемонии кинопремии "Оскар". Она состоится 9 февраля 2020 года в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в пресс-релизе Американской академии киноискусств.

Премию будут транслировать в прямом эфире в 225 странах и территориях по всему миру. Помимо этого, организаторы внесли ряд изменений в регламент. У одной из категорий изменят название. "Лучший фильм на иностранном языке" (Foreign Language Film) переименован в "Международный художественный фильм" (International Feature Film). Сопредседатели уверены, что это поспособствует позитивному и инклюзивному взгляду на кинопроизводство.

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