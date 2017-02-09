Эксперты назвали самый непопулярный эмодзи в Twitter

Им оказался смайл ABCD.

Эксперты проанализировали сообщения пользователей в Twitter и пришли к выводу, что эмодзи ABCD является самым непопулярным текстовым смайликом. Об этом сообщает Least Used Emoji Bot.

Ранее последнюю строчку антирейтинга занимал воздушный трамвай. В течении 77 дней он находился на последней позиции. Однако специалисты решили провести акцию в Twitter, согласно которой на протяжении двух дней все должны использовать в своих постах этот смайл. План активистов сработал, и воздушный трамвай поднялся на несколько строчек вверх. Будут ли повторять подобное с ABCD, неизвестно.

Ранее мы писали, что африканцы, азиаты и европейцы по-разному воспринимают смайлики.

Фото: Twitter / Least Used Emoji Bot, pixabay.com