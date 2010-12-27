Японские ученые: африканцы, азиаты и европейцы по-разному воспринимают смайлики

Японские ученые считают, что люди разных рас и наций могут по-своему воспринимать одни и те же смайлики и эмодзи.

Психологи и социологи Токийского университета провели масштабное исследование, которое доказало, что интернет-культура до сих пор не объединила мир в одно целое. Ученые доказали, что представители разных этносов по-своему воспринимают даже одинаковые смайлики. Об этом сообщает "Журнал мультикультурной психологии" за 24 октября.

В ходе своей работы японцы установили, что европейцы при взгляде на смайлики ищут источник эмоции в его губах и позе. При этом азиаты чаще смотрят на глаза нарисованного персонажа. Отсюда и идут различия, существующие в "культуре смайла" в социальных сетях разных стран. Например, в Японии смайлики удивления, восторга и плача (см. ниже) изображаются с одинаковыми ртами, но с разными глазами. При этом в европейской культуре глаза неизменно выглядят как обычное двоеточие, а вот губы-скобочка постоянно меняются.

Кроме того, исследователи из Японии провели масштабный эксперимент с участием респондлентов из Камеруна, Танзании и Японии.Людям показали фотографии счастливых, нейтральных и грустных кавказцев, азиатов и африканцев и попросили описать эмоции, выраженные в изображениях. Как правило, участники точно оценивали чувства, выраженные по всем направлениям. Однако, когда дело дошло до смайликов, то ученые обнаружили явные культурные различия в распознавании эмоций. Японские подданные свободно читали эмоции в смайликах, в то время как испытуемые из Камеруна и Танзании "путались в показаниях". Результаты этого эксперименты ученые объяснили низкой интернет-культурой в странах "третьего мира".