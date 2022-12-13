Рыбаки констатируют срыв сезона корюшки в Петербурге

Неудача постигла бизнес по нескольким причинам.

С 15 апреля в Северной столицы официально стартовал сезон корюшки, однако уже через 5 дней рыбаки констатировали его срыв. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на представителей рынка.

Основной причиной неудач стала поздняя весна, из-за которой точки по продаже корюшки открылись до начала путины на Финском заливе. Изначально власти города предложили 13 мест для торговли корюшкой на льготных условиях без участия в предварительных торгах. За аренду бизнесмены должны были платить всего 300 рублей, однако при оформлении мест суммы достигали около 2, 7 тыс. По словам зампреда рыболовецкого колхоза "Лигово" Дмитрия Бондарюка, подобные суммы нерентабельны для предпринимателей с учётом количества рыбы и затрат на логистику.

Также эксперт отметил, что корюшка в целом считается привередливой рыбой и рассчитывать на стабильно удачный улов в её случае не приходится.

Ранее эксперты оценили стоимость корюшки в 2023 году.

Фото: Piter.TV