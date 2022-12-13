Эксперты оценили стоимость корюшки в 2023 году

Цена на рыбу формируется из нескольких факторов.

В Северной столице готовятся к открытию сезона корюшки. Рыбакам рекомендовано отловить около 2200 тонн будущего товара. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на Северо-Западное управление Росрыболовства.

По информации продавцов, улов корюшки каждый год разный и напрямую зависит от средней зимней температуры. Чем она ниже, тем больше углов. Кроме того, на стоимость рыбы влияет цена на топливо, проведения ремонта судна и налоги. По прогнозам экспертов, цена на корюшку в апреле будет колебаться в пределах 120 до 600 рублей за кг, однако председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов уверен, что цена в Петербурге должна быть ниже.

Затраты на промысел баренцевоморской трески, которая добывается за сотни миль от берега и ловится где-нибудь у Новой Земли, – 70 рублей за килограмм. А поймать корюшку в четырёх часах езды от Петербурга, которая водится "под домом", – это что, 200 рублей стоит? Это спекуляция на бренде, конъюнктура, игра на популярности корюшки у петербуржцев – у этой рыбы ведь большая история, она спасала людей в Великую Отечественную войну. Валентин Балашов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

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Фото: Правительство Ленобласти

