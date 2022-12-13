Росприроднадзор Ленобласти рассказал, как вести себя при встрече с медведем

Звери начинают постепенно выходить из спячки. В этот период они проявляют особую агрессию.

С приходом весны всё больше животных в Ленинградской области начинают пробуждаться от зимней спячки. В том числе, на территории региона уже есть риск повстречаться с медведями. Сотрудники Росприроднадзора Ленобласти дали советы, которые помогут избежать встречи с хищником или сделать её максимально безопасной.

После спячки медведи проявляют особенную агрессию из-за голода. Наиболее опасной в этом смысле становится самка с детёнышами, поэтому при встрече с медвежонком ни в коем случае нельзя приближаться к нему, а тем более угощать или фотографировать. Медведица, как правило, находится рядом с малышами и может напасть на приближающегося человека в любой момент.

Также специалисты напомнили, что медведей отпугивают большие группы людей и громкие разговоры. При обнаружении следов медведя, его помета или поваленных деревьев со следами когтей хищника, необходимо покинуть лесной массив. Если встречи избежать всё же не удалось, провоцировать хищника и делать резких движений, а также поворачиваться к нему спиной. В случае, если медведь начал рычать и фыркать, можно пошуметь в ответ. При сокращении дистанции необходимо отдалиться от животного, не поворачиваясь при этом к нему спиной.

Кроме того, в ведомстве предупредили водителей о том, что штраф за сбитого медведя составляет 60 тыс. рублей. Особенно внимательными на дорогах необходимо быть ночью.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти с апреля начинается режим тишины на природоохранных территориях.

Фото: Pxhere

