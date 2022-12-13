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В Ленобласти с апреля начинается режим тишины на природоохранных территориях
Сегодня, 10:28
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В Ленобласти с апреля начинается режим тишины на природоохранных территориях

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Сегодня отмечается Международный день птиц.

С 1 апреля по 15 июля текущего года на территории Ленинградской области закрывают Особо охраняемые природные территории России "Раковые озера". Об этом журналистам сообщили представители региональной администрации. Чиновники пояснили решение тем, что в сезон происходит гнездование пернатых. На территории данного ООПТ специалисты насчитывают порядка 246 видов птиц. Местнве власти добавили, что объявляют о постановлении в день, когда отмечается Международный день птиц.

И это не шутка. А на особо охраняемых природных территориях Ленобласти начался режим тишины, чтобы человек не помешал гнездованию пернатых – закрываются для посещения все ООПТ, имеющие стоянки и места обитания птиц.

пресс-служба администрации Ленобласти

В Ленобласти выявили более 70 случаев кори.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, особо охраняемые природные территории, птицы, раковые озера, режим тишины
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости СПб,

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