В Ленобласти с апреля начинается режим тишины на природоохранных территориях

Сегодня отмечается Международный день птиц.

С 1 апреля по 15 июля текущего года на территории Ленинградской области закрывают Особо охраняемые природные территории России "Раковые озера". Об этом журналистам сообщили представители региональной администрации. Чиновники пояснили решение тем, что в сезон происходит гнездование пернатых. На территории данного ООПТ специалисты насчитывают порядка 246 видов птиц. Местнве власти добавили, что объявляют о постановлении в день, когда отмечается Международный день птиц.

И это не шутка. А на особо охраняемых природных территориях Ленобласти начался режим тишины, чтобы человек не помешал гнездованию пернатых – закрываются для посещения все ООПТ, имеющие стоянки и места обитания птиц. пресс-служба администрации Ленобласти

В Ленобласти выявили более 70 случаев кори.

Фото: Piter.tv