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В Ленобласти выявили более 70 случаев кори
Сегодня, 22:13
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В Ленобласти выявили более 70 случаев кори

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На сегодняшний день в Петербурге выявили более 10 случаев кори.

В Ленобласти зафиксировали 74 случая заболевания короб. Об этом 30 марта рассказала глава отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Лидия Буц.

По словам Буц, ситуация с распространением вируса стабилизирована. Она добавила, что активных очагов нет. Первые случаи заболевания корью в Ленобласти были завозными.

На сегодняшний день в Петербурге выявили более 10 случаев кори, следует из слов замначальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Оксаны Самариной.

Ранее в Петербурге завершился сезон ОРВИ. Петербург избежал эпидемии гриппа и простуды.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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