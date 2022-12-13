В Ленобласти выявили более 70 случаев кори

На сегодняшний день в Петербурге выявили более 10 случаев кори.

В Ленобласти зафиксировали 74 случая заболевания короб. Об этом 30 марта рассказала глава отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Лидия Буц.

По словам Буц, ситуация с распространением вируса стабилизирована. Она добавила, что активных очагов нет. Первые случаи заболевания корью в Ленобласти были завозными.

На сегодняшний день в Петербурге выявили более 10 случаев кори, следует из слов замначальника отдела эпиднадзора городского управления Роспотребнадзора Оксаны Самариной.

Ранее в Петербурге завершился сезон ОРВИ. Петербург избежал эпидемии гриппа и простуды.

Фото: piter.tv

