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В Петербурге стартовал сезон корюшки
Сегодня, 13:31
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В Петербурге стартовал сезон корюшки

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Торговать этой рыбой будут в 12 районах Северной столицы.

Сегодня, 15 апреля, начался сезон петербургской корюшки. Он продлится до 31 мая. Об этом сообщили в Комитете имущественных отношений города.

Торговать этой рыбой будут в 12 районах Северной столицы. В список включено более 40 адресов, где можно купить корюшку.

Реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли.

Пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга

Ранее на Piter.tv: фестиваль корюшки пройдёт в Петербурге в 20-й раз.

Фото: Википедия (Algirdas)

Теги: корюшка, питание, рыба, сезон корюшки
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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