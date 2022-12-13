В Петербурге стартовал сезон корюшки

Торговать этой рыбой будут в 12 районах Северной столицы.

Сегодня, 15 апреля, начался сезон петербургской корюшки. Он продлится до 31 мая. Об этом сообщили в Комитете имущественных отношений города.

Торговать этой рыбой будут в 12 районах Северной столицы. В список включено более 40 адресов, где можно купить корюшку.

Реализация путинной рыбы может осуществляться и в другое время в течение года с использованием передвижных средств развозной торговли. Пресс-служба Комитета имущественных отношений Петербурга

Ранее на Piter.tv: фестиваль корюшки пройдёт в Петербурге в 20-й раз.

Фото: Википедия (Algirdas)