Фестиваль корюшки пройдёт в Петербурге в 20-ый раз

Мероприятие состоится в парке 300-летия Петербурга 13 и 14 мая.

Уже в следующем месяце, 13 и 14 мая, в парке 300-летия Петербурга состоится Праздник корюшки. О программе мероприятия рассказали его организаторы.

В программу фестиваля войдут выступления отечественных артистов, в частности, участников "Виват кино России!", среди которых − Вадим Азарх, Петр Захаров, финалисты конкурса "Голоса России". Также участники смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, например, "СПОРТ-корюшка", "АРТ-корюшка".

В качестве блюд для фестиваля будет приготовлена как классическая жареная корюшка на углях, так и "Генеральскую уху" по старинному рецепту первого генерала-губернатора Петербурга Александра Даниловича Меньшикова.

Ранее мы сообщили о том, что на "Игора Драйв" 6 и 7 мая открывается летний сезон дрифта.

Фото: Предоставлено организаторами