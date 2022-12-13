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Фестиваль корюшки пройдёт в Петербурге в 20-ый раз
Сегодня, 15:57
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Фестиваль корюшки пройдёт в Петербурге в 20-ый раз

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Мероприятие состоится в парке 300-летия Петербурга 13 и 14 мая.

Уже в следующем месяце, 13 и 14 мая, в парке 300-летия Петербурга состоится Праздник корюшки. О программе мероприятия рассказали его организаторы.

В программу фестиваля войдут выступления отечественных артистов, в частности, участников "Виват кино России!", среди которых − Вадим Азарх, Петр Захаров, финалисты конкурса "Голоса России". Также участники смогут поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, например, "СПОРТ-корюшка", "АРТ-корюшка".

В качестве блюд для фестиваля будет приготовлена как классическая жареная корюшка на углях, так и "Генеральскую уху" по старинному рецепту первого генерала-губернатора Петербурга Александра Даниловича  Меньшикова.

Ранее мы сообщили о том, что на "Игора Драйв" 6 и 7 мая открывается летний сезон дрифта.

Фото: Предоставлено организаторами

Теги: корюшка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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