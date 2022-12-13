На "Игора Драйв" 6 и 7 мая открывается летний сезон дрифта

Igora Drive Drift Challenge – серия соревнований по дрифту, которая состоит из четырех этапов.

Летний сезон дрифта в Ленинградской области и Санкт-Петербурге открывается 6 и 7 мая на Автодроме "Игора Драйв", где пройдет первый этап Igora Drive Drift Challenge 2023. Об этом сообщила региональная администрация.

Igora Drive Drift Challenge – серия соревнований по дрифту, которая состоит из четырех этапов. Каждый этап – это два дня заездов. Всего в летнем сезоне-2023 пройдет 4 этапа: 6-7 мая, 10-11 июня, 12-13 августа и 2-3 сентября.

Сезон 2023 года снова соберет известных дрифт-пилотов, а зрителей ждет развлекательная программа и прогулка по сервисному парку, где можно будет рассмотреть "боевые" автомобили, сфотографироваться с пилотами и взять у них автографы. Также в рамках мероприятия состоится выставка редких гоночных автомобилей.

Фото: администрация Ленобласти