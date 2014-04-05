Средства ПВО Сирии отразили израильскую ракетную атаку в провинции Хомс

Средства ПВО Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хомс. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства SANA. Государственный телеканал Al-Ikhbariya сослался на собственный военный источник, заявив, что нападение совершено Израилем.
Приблизительно в 21:33 (время совпадает с московским) Израиль совершил воздушную агрессию, нанеся удары со стороны эт-Танфа (безопасная зона американских сил. Располагается около сирийско-иорданской границы)
источник телеканала
Известно, что ракеты летели по направлению к аэродрому Тифор, находящемся в центральном регионе Сирии. Средства противовоздушной обороны перехватили угрозу и сбили большинство из боеголовок. Однако территории был нанесен материальный ущерб. В настоящее время пострадавшими считаются шестеро солдат.
В Сирии предупредили об инсценировке химической атаки.
Фото: Pixabay.com
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