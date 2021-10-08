Вадим Кулить рассказал о планах террористов около населенных пунктов Кансафра и Кдура.

В Сирии предупредили об инсценировке химической атаки террористами. Такой информацией с журналистами на брифинге поделился контр-адмирал Вадим Кулить в Центре по примирению враждующих сторон. По данным военнослужащих, боевики в регионе готовят провокацию, связанную с "химической атакой" по линии соприкосновения между населенными пунктами Кансафра и Кдура. В ситуации они планируют обвинить правительственные силы. К операции якобы будут привлекаться представители псевдогуманитарной организации "Белые каски".

Террористы планируют осуществить инсценировку с привлечением "Белых касок" и местных медиаресурсов к постановочным съемкам для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения. Вадим Кулить, контр-адмирал РФ

Специалист подчеркнул, что ЦПВС на протяжении месяца из разных источников получает подобные сведения. Подготовкой инсценировки атаки занимаются члены радикального движения "Хайят Тахрир Аш-Шам" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) в южной части идлибской зоны деэскалации.

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Фото и видео: Минобороны России