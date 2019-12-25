ЗИЛ-131 оснащен автоматическим оружием АЗП-57.

В Сирии заметили советский грузовик с пушкой. Об этом рассказали представители Telegram-канала "Милитарист". Они рассказали, что данная техника находилась в составе правительственных сил Дамаска во время движения колонны с военными. В СМИ опубликованы кадры с переброской техники на территорию Идлиба. В ролике видна зенитная установка, созданнач на базе ЗИЛ-131.

Напомним, что напоминающий советский грузовик машина оснащена автоматическую пушкой АЗП-57 калибра 57 миллиметров. Оружие установлено на шасси транспортного средства с повышенной проходимостью. Пушка является частью советского зенитного комплекса С-60. Она способна ликвидировать мишени на высоте до 5 тысяч метров.

При этом скорострельность АЗП-57 фиксируется на уровне 70 выстрелов в минуту. Поражаются цели, летящие со скорость до 300 метров в секунду.

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Фото и видео: Telegram / Милитарист

