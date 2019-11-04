МВД Башкортостана инсценировало убийство, чтобы пресечь покушение

Злоумышленники планировали убить московского предпринимателя.

Сотрудники полиции Республики Башкортостан провели операцию с инсценировкой убийства московского бизнесмена, чтобы предотвратить преступление. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что житель г. Ишимбай предложил своему ранее судимому знакомому за 200 тысяч рублей убить московского предпринимателя. Заказчик преступления передал пистолет исполнителю. Ирина Волк, официальный представитель МВД России

О планах злоумышленников стало известно заранее. С этой целью оперативники изготовили фотографии якобы исполненного заказа на убийство, предоставили их заказчику, после чего задержали его при поддержке сотрудников Росгвардии.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по статьям 30, 33, 105 и 222 УК РФ. Заказчику предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали, что суд Выборгского района Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему дежурному местного УМВД, который обвиняется в превышении должностных полномочий.

Видео: Telegram / Ирина Волк