В Башкортостане полицейские раскрыли грабеж в ювелирном магазине

В Башкортостане сотрудники полиции раскрыли грабеж в ювелирном магазине. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, из ювелирного магазина в городе Белебее неизвестный похитил золотые изделия. Отмечается, что покупатель начал примерять кольца, а потом неожиданно схватил с прилавка украшения и скрылся. По предварительной оценке, злоумышленник похитил 27 обручальных колец.

Оперативники установили подозреваемых в совершении преступления. У одного из них ранее была судимость. Незадолго до нападения он сам зашел в магазин, чтобы изучить обстановку. Также выяснилось, что магазин ограбил его пасынок, а приемный родитель остался ждать на улице неподалеку. Возбуждено уголовное дело.

Видео: МВД России