Сотрудники МЧС тушат пожар в Башкортостане

Сотрудники МЧС России тушат пожар в Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел утром 17 апреля в Уфе. Поступило сообщение о возгорании в цеху по производству лодок из ПВХ. Площадь огня составила 800 квадратных метров.
К тушению пожара привлечены порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. Огнеборцы предотвратили взрыв кислородных баллонов. Из здания вынесли более 10 баллонов. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее мы сообщали, что в Самарской области тушат ландшафт в жилом секторе.
Видео: МЧС России
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