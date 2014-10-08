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Сотрудники МЧС тушат пожар в Башкортостане

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Огнеборцы предотвратили взрыв кислородных баллонов.

Сотрудники МЧС России тушат пожар в Башкортостане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 17 апреля в Уфе. Поступило сообщение о возгорании в цеху по производству лодок из ПВХ. Площадь огня составила 800 квадратных метров.

К тушению пожара привлечены порядка 40 специалистов и 10 единиц техники. Огнеборцы предотвратили взрыв кислородных баллонов. Из здания вынесли более 10 баллонов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области тушат ландшафт в жилом секторе.

Видео: МЧС России

Теги: башкортостан, мчс россии, пожар, уфа, цех
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия, Пожар,

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