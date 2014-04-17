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В Самарской области тушат ландшафт в жилом секторе

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В тушении огня участвуют 70 специалистов и 26 единиц техники

В Самарской области тушат ландшафт в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе Южного города Волжского района. Площадь активного горения составили 0,45 га. Из-за сильного задымления эвакуировали 336 человек из детского сада, расположенного рядом.

В тушении огня участвуют 70 специалистов и 26 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее мы сообщали, что на автостоянке под Уфой сгорели шесть грузовиков.

Видео: МЧС России

Теги: жилой сектор, ландшафт, мчс россии, пожар, самарская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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