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На автостоянке под Уфой сгорели шесть грузовиков

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Площадь огня составила 13 квадратных метров.

На автостоянке под Уфой сгорели шесть грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в селе Федоровка. Поступило сообщение о пожаре на открытой автостоянке. Отмечается, что загорелись шесть кабин грузовых автомобилей "Шакман", которые стояли вплотную друг к другу. Площадь огня составила 13 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 11 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается экспертами.

Ранее мы сообщали, что в Омской области три человека погибли при пожаре.

Видео: МЧС Башкортостан

Теги: грузовики, мчс россии, пожар, уфа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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