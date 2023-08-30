Площадь огня составила 13 квадратных метров.

На автостоянке под Уфой сгорели шесть грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Инцидент произошел в селе Федоровка. Поступило сообщение о пожаре на открытой автостоянке. Отмечается, что загорелись шесть кабин грузовых автомобилей "Шакман", которые стояли вплотную друг к другу. Площадь огня составила 13 квадратных метров.

В тушении пожара участвовали 11 специалистов и четыре единицы техники. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается экспертами.

Ранее мы сообщали, что в Омской области три человека погибли при пожаре.

Видео: МЧС Башкортостан