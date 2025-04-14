По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В Омской области три человека погибли при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел утром 14 апреля в деревне Демьяновка. Поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании жилого дома. При тушении огня обнаружили тела трех мужчин. Также сообщается об одном пострадавшем, который отравился угарным газом.

Также в прокуратуре уточнили, что мужчины отмечали с вечера воскресенья проводы в армию одного из погибших. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Видео: Прокуратура Омской области