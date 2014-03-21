Сотрудника петербургского УМВД осудили за нападение с шокером на мужчину

Вину в превышении должностных полномочий экс-полицейский полностью признал.

Суд Выборгского района Санкт-Петербурга огласил приговор бывшему дежурному местного УМВД, который обвиняется в превышении должностных полномочий. Об этом стало известно из сообщения объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

В суде установили, что инцидент произошел в середине мая текущего года. Жертвой бывшего полицейского стал знакомый задержанного мужчины, который обратился в отделение для выяснения обстоятельств доставления в отдел его друга.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, вопреки интересам службы и явно выходя за пределы своих должностных полномочий, не предупредив мужчину о намерении применить физическую силу и специальное средство – электрошоковое устройство "АИР-107У", состоящее на вооружении в органах внутренних дел, обвиняемый нанес не менее 4 разрядов электрического тока указанным устройством в область туловища гражданина. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Затем бывший сотрудник УМВД нанес мужчине еще множество ударов электрошокером в различные области тела, а также рукой по лицу потерпевшего.

Свою вину бывший полицейский полностью признал, в связи с чем Выборгский районный суд назначил ему наказание в виде заключения в исправительную колонию общего режима на 2 года с лишением права работать в МВД на такой же срок.

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Фото: Piter.TV