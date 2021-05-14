Бывший сержант полиции получил 3 года в ИК за нападение на задержанного мужчину

Полицейский ударил мужчину электрошокером.

В Санкт-Петербурге огласили приговор бывшему работнику правоохранительных органов, которого признали виновным в нападении на задержанного в отделении полиции Выборгского района, – сообщают в пресс-службе петербургском ГСУ СК России.

Мужчина проходит по 286-й статье УК РФ за то, что 11 апреля прошлого года в дежурной части 19-го отдела полиции напал на арестованного человека. Полицейский избивал задержанного и применил к нему электрошокер. Фигурант дела нанес потерпевшему не менее 2 разрядов электрического тока и минимум 3 раза ударил его кулаком.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 1,5 года, а также лишил специального звания "сержант полиции". ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержали отца и сына, причастных к поджогу релейных шкафов.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу