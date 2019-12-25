С каждым годом флагманские аппараты этой компании только дорожают.

Средняя цена смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет по итогам первого квартала 2020 года. Об этом пишет издание The Korea Herald.

Так, средняя цена смартфонов Samsung в январе-марте этого года была равна 292 долларов (более 20 тысяч рублей). Это на 8,5% больше, чем было годом ранее. Выше было только во втором квартале 2014 года, когда аппарат этой фирмы стоил 297 долларов.

При этом стоимость флагманского Samsung Galaxy S20 Ultra достигла 1,4 тысячи долларов (более 98 тысяч рублей). Galaxy Z Flip сейчас стоит около 1 370 долларов. По мнению аналитиков, рост цен связан с большим спросом на рынке, а также с выходом гибких устройств.

Также подорожали устройства компаний Xiaomi и OnePlus. Флагманские аппараты имеют ценники почти 1 тысячи долларов (более 70 тысяч рублей).

Пока не ясно, каким получится средний результат по итогам года. Однако есть основания полагать, что к осени цены взлетят еще выше, ведь выйдет флагманский Samsung Galaxy Note20.

Ранее были названы самые популярные в России смартфоны.

Фото: samsung.com