Названы самые популярные в России смартфоны

Первое место занял iPhone 7.

Компания МТС раскрыла данные о том, какими смартфонами чаще всего пользуются ее абоненты. Первое место занял iPhone 7, который используют 3% от общего числа пользователей. Об этом пишет РБК.

Вторым по популярности в России оказался Honor 10 Lite (дочерний бренд Huawei). Еще один смартфон бренда – Honor 7S – занял четвертое место.

В топ-10 самых популярных устройств среди абонентов МТС также попали три модели Samsung Galaxy — A50, A10 и J1 2016. Кроме того, популярностью пользуются три модели iPhone — 5S, 6 и 6S. Замыкает десятку смартфон Xiaomi Redmi Note 7.

По общей совокупности зарегистрированных в сети МТС устройств, с 2014 по июнь 2020 года самым популярным брендом стал Samsung. Смартфонами этой компании пользуются 20% абонентов. На гаджеты Huawei приходится 14%, а на Apple — 11,6%.

Согласно данным "Связного", в первом квартале 2020 года самым продаваемым в России смартфоном стал Honor 8A. В тройке лидеров также оказались Samsung Galaxy A10 и Honor 10i.

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