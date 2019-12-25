Эксперт посоветовал установить антивирус на смартфоны с Android

Эксперт подчеркнул, что операционная система Android является открытой и ею пользуются все производители.

Владельцам гаджетов, работающих на ОС Android, стоит установить антивирусную программу, так как эти гаджеты больше подвержены хакерским атакам, нежели iOS. Об этом агентству "Прайм" сообщил IT-эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Эксперт подчеркнул, что операционная система Android является открытой и ею пользуются все производители, кроме Apple.

Компания Google выпускает свой антивирус, а в браузере Google Chrome есть встроенная защита, но все же стоит установить на смартфон дополнительную антивирусную программу. Самая популярная среди бесплатных – это Avast, а за Eset NOD и Kaspersky уже придется заплатить.

Список смартфонов, которые получат Android 11.

Фото: pixabay