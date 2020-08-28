В Оксфорде оценили уровень заражения жителей средневековья гельминтами.

Средневековая Европа страдала от гельминтозов. Об этом заявили ученые, проанализировав образцы захоронений по всему континенту. В Оксфордском университете заявили, что вызываемые гельминтами заболевания - одни из самых распространенных в мире. Однако в современной Европе подобные заражения случаются не так часто.

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Адриан Смит, сотрудник Оксфордского университета почвенные нематоды: Trichuris trichiura и Ascaris spp. были обнаружены во всех исследованных местах. Цестоды зафиксированы в четырех из семи локаций. Уровень зараженности специалисты оценили в 25,1% для аскарид и 8,5% для T. trichiura. В общей сложности проанализированы 589 средневековых захоронений, которые датируются 680-1700 годами. Образцы для тестов брали из тазовых костей скелетов.

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Видео: YouTube / LifeBiology