Детеныши титанозавров не имели яйцевого зуба.

3D-модель черепа зародыша динозавра установила необычный факт. Профессор Университета Павла Йозефа Шафарика в Словакии Мартин Кундрат рассказал, что в новом исследовании команда специалистов использовала технологию визуализации (синхротронную микротомографию). Ученые изучили внутреннюю структуру костей, зубов и мягких тканей эмбрионального динозавра. Результаты работы опубликованы в издании Current Biology.

Самая необычная черта найденного нами эмбриона – это устройство его черепа. Оно указывает на то, что детеныши этих гигантских ящеров жили не в той же среде, что и их родител Мартин Кундрат, профессор Университета Павла Йозефа Шафарика

В Словакии изучено окаменелое яйцо самых крупных динозавров в мире - титанозавров. Его нашли в XX веке в отложениях конца мелового периода на юге Аргентины. В рамках нового исследования оказалось, что у детенышей данного вида не было яйцевого зуба. Так называют костяной нарост на кончике морды. Он помогает птицам и рептилиям выбираться из скорлупы. Вместо этого титанозавры пользовались рогообразной структурой на носу.

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Видео: Youtube/Natural History Museum of Los Angeles County (NHM)