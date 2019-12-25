Житель деревни Лесколово принес пакет с чередом в храм

Служащие отказались принять странную посылку, однако мужчина оставил её во дворе.

Утром понедельника, 17 октября, в полицию обратилась 43-летняя женщина, работающая казначеем храма Одигитрии во Всеволожском районе. Заявительница сообщила, что накануне вечером во дворе храма был обнаружен полиэтиленовый пакет с человеческим черепом. Об этом стало известно Piter.TV.

Останки неустановленного пола и давности служащим хотел преподнести местный житель. Он принёс пакет 16 октября примерно в 9 утра, однако его отказались принять. Мужчина ушёл из храма, но оставил "подарок" на улице. Поскольку в это время проводилась служба, в полицию решили обратиться позже.

Останки направлены в морг на исследование.

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Фото: Pxhere