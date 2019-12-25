В квартире в Кронштадте нашли труп женщины с гематомами

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кронштадте обнаружили труп 34-летней женщины с гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские в квартире на улице Зосимова нашли труп 34-летней Е. с гематомами головы неизвестной давности. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на территории стройки в Ленобласти во время драки убили рабочего. По подозрению на месте задержан 44-летний гражданин Молдовы. Он пояснил, что после распития спиртных напитков между ним и другим рабочим возникла драка, во время которой он ударил оппонента ножом.

Фото: Piter.tv