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В квартире в Кронштадте нашли труп женщины с гематомами
Сегодня, 8:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В квартире в Кронштадте нашли труп женщины с гематомами

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Труп направлен в морг для установления причины смерти.

В Кронштадте обнаружили труп 34-летней женщины с гематомами. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейские в квартире на улице Зосимова нашли труп 34-летней Е. с гематомами головы неизвестной давности. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее на территории стройки в Ленобласти во время драки убили рабочего. По подозрению на месте задержан 44-летний гражданин Молдовы. Он пояснил, что после распития спиртных напитков между ним и другим рабочим возникла драка, во время которой он ударил оппонента ножом.

Фото: Piter.tv

Теги: кронштадт, труп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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