В Петербурге от коронавируса скончались еще 8 мужчин и 11 женщин

Среди умерших оказался 25-летний парень.

В Комитете по здравоохранению Петербурга официально подтвердили смерть еще 19 человек, погибших от новой коронавирусной инфекции. Среди них оказался 25-летний парень. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В целом, жертвами COVID-19 стали еще восемь мужчин в возрасте от 25 до 85 лет и 11 женщин, которым было от 61 до 91 года. Один из них скончался в мае 2020 года, все остальные – в июле.

Основным заболеванием, которое привело к смерти этих людей, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией. Все пациенты имели хронические заболевания, осложнившие течение основной болезни. В частности, у них диагностировали кардиосклероз, атеросклероз, гипертоническую болезнь, а также онкологическое заболевание.

Ранее мы писали, что в Петербурге пятый день снижается заболеваемость коронавирусом.

Фото: pixabay.com