Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 19 человек

В целом по России зафиксировано 156 летальных исходов.

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 156 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших зафиксировали в Москве (29) и Петербурге (19). Далее по количеству смертей следуют Иркутская область (10), Подмосковье, Тамбовская и Нижегородская области (по 7). С начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 11 770 человек.

По данным Роспотребнадзора, за все время проведено уже более 23,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 258 тысяч за последние сутки. Под медицинским наблюдением находятся 270 980 россиян. Полностью выздоровели 523 249 пациентов.

Ранее мы писали, что за нарушение коронавирусных ограничений оштрафовали 3500 петербуржцев.

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