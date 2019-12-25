За нарушение коронавирусных ограничений оштрафовали 3500 петербуржцев

Штрафы составлялись даже на тех, кто просто решил выкинуть мусор.

Во вторник, 14 июля, стало известно, что с начала пандемии коронавируса в Северной столице составили 3 500 протоколов за нарушение правил жизни, которые были разработаны Роспотребнадзором.

Петербуржцев также штрафовали за попытку вынести мусор, за нарушение самоизоляции пожилыми людьми. Помимо прочего на 20 суток закрыли кафе на улице Степана Разина, которое работало на вынос. Все дело в том, что в заведении не было журнала проведений текущей уборки. Несмотря на то, что у кафе были дезинфицирующие средства, инспекторы Роспотребнадзора не увидели решающего: письменный хронометраж уборки.

Ранее мы писали, что ночью полиция провела очередной рейд на Рубинштейна.

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