Ночью полиция провела очередной рейд на Рубинштейна

И в этот раз он не обошелся без нарушений.

В ночь на воскресенье, 12 июля, на улице Рубинштейна прошел профилактический рейд полиции. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, стражи порядка следили за соблюдением административного законодательства в ряде заведений.

Выяснилось, что при продаже алкогольной продукции заведения допускают нарушения: спиртные напитки были замечены у несовершеннолетних. Из оборота изъято более полусотни бутылок с алкоголем. Кроме того, владельцам заведений, торговавшим спиртным без соответствующих документов, грозят крупные штрафы.

В территориальные отделы полиции доставлены 29 человек – 27 выпивали алкоголь в неположенном месте, за мелкое хулиганство забрали двоих. Также 8 граждан направили на освидетельствование в выездную лабораторию по статье 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти