Сотрудники ДПС выявили проблемы с документами у 11 приезжих на трассе в Курортном районе

Нелегалы доставлены в отделения полиции, где им предъявлены обвинения согласно статье 18.8 КоАП РФ. Часть из них ждет депортацию на родину.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга продолжают мероприятия по обнаружению иностранцев, находящихся в регионе нелегально. Для этого на въездах и выездах из города в Курортном районе был проведен профилактический рейд, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Всего инспекторы ГИБДД совместно с кинологами осмотрели порядка 336 автомобилей и почти 700 пассажиров, включая 35 иностранных граждан. Выяснилось, что у 11 мигрантов имеются нарушения в оформлении документов.

Нелегалы доставлены в отделения полиции, где им предъявлены обвинения согласно статье 18.8 КоАП РФ. Часть из них ждет депортацию на родину. Кроме того, сотрудники дорожной инспекции выявили нарушение ПДД. Было составлено 16 протоколов на водителей, среди нарушений — чрезмерная тонировка стекол, отсутствие страхового полиса ОСАГО и случай сокрытия номера автомобиля для избежания фиксации видеокамер.

Правоохранительные органы обещают продолжить контроль соблюдения закона иностранцами и обеспечить безопасность дорожного движения в городе.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге раскрыт канал нелегальной миграции, задержаны 10 человек.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти