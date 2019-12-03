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Спустя 17 часов спасатели ликвидировали пожар в Шушарах

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Огонь охватил складские помещения ночью 3 декабря.

Пожар на Московском шоссе, 54  ликвидировали спустя 17 часов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. К тушению пожара было привлечено более 200 спасателей, огонь охватил территорию площадью 700 квадратных метров. 

Сообщение о возгорании в ангаре со складскими помещениями поступило в третьем часу ночи 3 декабря. Открытый огонь ликвидировали в 15:22, но полностью победить стихию удалось только к 19:40. 

В ангаре хранились химические удобрения и каучук. Предварительный ущерб владелец объекта пока оценить не готов

В пресс-службе отметили, что для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория и дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. По данным ведомства, все показатели в норме. Также не сообщалось о пострадавших. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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