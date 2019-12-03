Спустя 17 часов спасатели ликвидировали пожар в Шушарах

Огонь охватил складские помещения ночью 3 декабря.

Пожар на Московском шоссе, 54 ликвидировали спустя 17 часов, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. К тушению пожара было привлечено более 200 спасателей, огонь охватил территорию площадью 700 квадратных метров.

Сообщение о возгорании в ангаре со складскими помещениями поступило в третьем часу ночи 3 декабря. Открытый огонь ликвидировали в 15:22, но полностью победить стихию удалось только к 19:40.

В ангаре хранились химические удобрения и каучук. Предварительный ущерб владелец объекта пока оценить не готов.

В пресс-службе отметили, что для контроля состояния воздуха на месте пожара в районе Шушар работала передвижная химико-радиометрическая лаборатория и дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. По данным ведомства, все показатели в норме. Также не сообщалось о пострадавших.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу