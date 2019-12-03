На Московском проспекте загорелся ангар на площади 12 тыс. кв. м

К тушению пламени привлекали пожарный поезд.

На юге Петербурга произошел крупный пожар. В ночь на 3 декабря загорелась промзона таможни. На месте работали пожарная служба, а также химико-радиометрическая лаборатория. По данным пресс-службы ГУ МЧС, огонь захватил 6 тысяч квадратных метров в складе с общей площадью в 12 тыс. кв.м.

На данный момент о пострадавших и погибших сведений нет. По информации от начальника экстренного ведомства Алексея Аникина, пожар распространился по адресу Московский проспект, 54. Там находится "Терминал Логистик". Специалист объяснил, что основные силы пожарных были брошены на защиту объектов, штабелей и строительных материалов, на которые еще не успело перекинуться пламя.

Известно, что рядом находятся дежурные службы от Комитета по природопользованию, Роспотребнадзора. Напомним, что пожар начали тушить с 2:13 ночи. К трем утра ранг возгорания повысили до четвертого номера. К ликвидации огня привлекли 220 человек личного состава, 49 единиц спецтехники. На месте работал пожарный поезд.

Ранее Piter.tv писал о том, что во время пожара на 8-й Советской пострадали два человека.

Фото и видео: Piter.tv

