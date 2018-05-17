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Митянина: во время пожара на 8-й Советской пострадали два человека

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Общая площадь возгорания составила 50 "квадратов".

При пожаре в квартире на 8-й Советской улице, 6/8 пострадали два человека. Одного мужчину госпитализировали в НИИ скорой помощи, второму пострадавшему медики оказали помощь на месте. Об этом в Twitter сообщила вице-губернатор Анна Митянина.

Напомним, изначально в ГУ МЧС РФ по Петербургу сообщили об одном пострадавшем человеке. Общая площадь возгорания составила 50 "квадратов".

На 8-ой Советской улице локализовали пожар на шестом этаже.

Фото: Twitter/ Анна Митянина
Видео: Piter.TV

Теги: 8-я советская, митянина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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